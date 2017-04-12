| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》球后超級威！ 戴資穎星國超級賽直落二開紅盤
 首頁 > 社會

司改會議》司法官晉用管道更多元 第三組提5大改革方向

司改國是會議第三組今開會討論司法官晉用與監督等議題。（記者黃欣柏攝）

2017-04-12  11:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對如何落實法官、檢察官的多元晉用，司改國是會議第三分組先前預先由委員賴恭利、陳瑞仁、尤伯祥及李佳玟等委員成立專案小組，負責研擬相關改革方案。今專案小組提出5大方向，包括增加多元晉用誘因、放寬轉任條件、新增晉用管道、法官選才培訓變革及改善具體工作條件。

在增加多元晉用誘因方面，主要是維持目前晉用管道，並從改善司法官培訓制度、司法環境、工作負荷、工作尊嚴、經濟條件及退養保障著手，增加資深律師與學者轉任法官之誘因；放寬轉任條件則是擬讓目前不具任用資格的專任教授、副教授、助理教授、講師得以大學教師證書取得司法官遴選考試之應試資格。

新增多元晉用管道方面，主要將建立由法律人擔任兼職法官及定期法官之制度；至於法官選才培訓的變革，則是改革現行的法學教育與司法考試，改善目前法學教育的功利主義及價值觀僵化等問題，此外也要改變司法體制內的判例文化，檢討判例及最高法院民、刑庭會議決議制度，最後擴大司法官學院的實習地點，不再限於法院、檢察署及政府機關，以增加司法官對社會現況之理解。

最後，在具體工作條件改善部分，專案小組認為必須通盤檢討刑事實體法，進行必要的除罪化，並修正訴訟制度，以減少法官、檢察官的工作量，同時增加法官、檢察官的輔助人力及硬體設備，並簡化書類，以及檢討高檢署、高等法院的人力配置問題，設計二審院檢人力回流一審之機制。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 司改會議 司法官
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：司改會議》司法官晉用管道更多元 第三組提5大改革方向


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.