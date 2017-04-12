司改會議》司法官晉用管道更多元 第三組提5大改革方向
2017-04-12 11:08
司改國是會議第三組今開會討論司法官晉用與監督等議題。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕針對如何落實法官、檢察官的多元晉用，司改國是會議第三分組先前預先由委員賴恭利、陳瑞仁、尤伯祥及李佳玟等委員成立專案小組，負責研擬相關改革方案。今專案小組提出5大方向，包括增加多元晉用誘因、放寬轉任條件、新增晉用管道、法官選才培訓變革及改善具體工作條件。
在增加多元晉用誘因方面，主要是維持目前晉用管道，並從改善司法官培訓制度、司法環境、工作負荷、工作尊嚴、經濟條件及退養保障著手，增加資深律師與學者轉任法官之誘因；放寬轉任條件則是擬讓目前不具任用資格的專任教授、副教授、助理教授、講師得以大學教師證書取得司法官遴選考試之應試資格。
新增多元晉用管道方面，主要將建立由法律人擔任兼職法官及定期法官之制度；至於法官選才培訓的變革，則是改革現行的法學教育與司法考試，改善目前法學教育的功利主義及價值觀僵化等問題，此外也要改變司法體制內的判例文化，檢討判例及最高法院民、刑庭會議決議制度，最後擴大司法官學院的實習地點，不再限於法院、檢察署及政府機關，以增加司法官對社會現況之理解。
最後，在具體工作條件改善部分，專案小組認為必須通盤檢討刑事實體法，進行必要的除罪化，並修正訴訟制度，以減少法官、檢察官的工作量，同時增加法官、檢察官的輔助人力及硬體設備，並簡化書類，以及檢討高檢署、高等法院的人力配置問題，設計二審院檢人力回流一審之機制。
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