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北市刑大組員招標洩密 遭判刑2月

2017-04-12  11:06

〔記者溫于德／台北報導〕台北市刑大資訊室謝姓組員，負責承辦台北市警局「快速智慧影像檢索系統」標案的採購業務；他雖上網公開招標，但竟在開標前洩漏招標文件於威視公司宋姓負責人與周姓經理，後被查辦。

台北地院認為，謝男身為公務員實有不該，但犯後承認犯行、且無前科，依洩漏國防以外秘密罪之文書罪，判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，仍可上訴。

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  • 台北市刑大資訊室謝姓組員洩漏招標文件遭查辦；承認遭判刑。（記者溫于德攝）

    台北市刑大資訊室謝姓組員洩漏招標文件遭查辦；承認遭判刑。（記者溫于德攝）

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標題：北市刑大組員招標洩密 遭判刑2月


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