北市刑大組員招標洩密 遭判刑2月
2017-04-12 11:06
〔記者溫于德／台北報導〕台北市刑大資訊室謝姓組員，負責承辦台北市警局「快速智慧影像檢索系統」標案的採購業務；他雖上網公開招標，但竟在開標前洩漏招標文件於威視公司宋姓負責人與周姓經理，後被查辦。
台北地院認為，謝男身為公務員實有不該，但犯後承認犯行、且無前科，依洩漏國防以外秘密罪之文書罪，判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，仍可上訴。
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