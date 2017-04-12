失智老翁迷路癱坐路旁 警方背走400公尺返家

2017-04-12 11:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一名90歲蕭姓老翁11日晚間獨自癱坐在平鎮區龍安路旁，建安派出所副所長洪福麟、警員簡旭佑巡邏經過發現，由洪福麟背起老翁四處問人，終於在400公尺外的龍南路上找到老翁住家，送老翁平安返家。

高齡90歲的蕭姓老翁，失智、失聰，11日晚間趁著家人不注意偷溜出門，隨意亂走，卻迷了路，走累了只好癱坐在龍安路旁。

還好警方巡邏發現，趕忙將老翁帶離車來車往的路旁，以免危險，但老翁聽不到警方的問題，也答不出自己的身分住處等問題，警方只好背起他到處問人。

還好附近一處雜貨店老闆認出老翁，警方才順利在龍南路找到老翁家人，送老翁平安返家後，還提醒家人要多注意老翁的生活起居，千萬別再讓他一個人出家門了。