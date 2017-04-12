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新莊大漢溪畔驚現女性頭顱白骨 警重返搜索

警方今日重返現場搜索。（記者曾健銘攝）

2017-04-12  10:53

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區堤外便道大漢溪河畔，昨晚驚傳發現1顆疑似女性的頭顱，警方昨連夜蒐證調查，初步檢視該頭顱已成白骨，下頷缺失，無明顯穿刺、凹陷等傷痕，死亡時間已久，警方初判疑似是順著河岸留下，新莊分局為求安全起見，今早派員重返現場搜索，尋找蛛絲馬跡，但皆無所獲。

新莊分局表示，本月9日，1名外勞在該處河岸釣魚時發現該顆頭顱，用手機翻拍後與朋友討論，才驚覺是人骨，昨晚9時許到派出所報案，昨晚經警、消合力打撈上岸，採證完畢後已將頭顱送往新北市立殯儀館冰存，預計今日中午由法醫解剖相驗，進一步比對身分。

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  • 發現頭顱白骨的大漢溪河岸。（記者曾健銘攝）

    發現頭顱白骨的大漢溪河岸。（記者曾健銘攝）

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