救護車鳴笛急奔北檢！報案婦人卻消失...
2017-04-12 10:51
〔記者錢利忠／台北報導〕一名64歲婦人今早赴台北地檢署洽公，她不知何故，向公務機關借電話叫救護車，今早10點多，台北市消防局接獲該名婦人來電，立即派救護車及3名救護人員到北檢，未料，該名婦人竟已先前離去，使救護人員撲空；3名救護人員今天表示，「民眾亂叫救護車，會嚴重影響其他救護勤務！」
今早10點多，台北市消防局接獲一名64歲婦人來電，要求救護資源，當時她使用公務機關電話去電，救護人員獲報後，立即依該婦人所述位置，派救護車前往，當救護車鳴笛急奔抵達北檢後，立即引來法警上前關心。
未料，3名救護人員備好擔架準備救人時，卻找不到報案婦人的身影，經詢問法警後，才得知有民眾利用公務電話要求救護資源，但該名婦人已先行離去，不知去向，撲空的救護人員再三確認，發現是民眾亂叫救護車，只好無奈地轉身離去。
3名救護人員今天表示，民眾沒事亂叫救護車，會影響到其他真正有需要者的權益，甚至會嚴重影響到其他救護勤務。
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