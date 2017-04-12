老翁跳崖尋短 警消垂降200米救人

老翁疑似尋短跳崖，大批警消趕赴現場搜尋，並研擬可行的營救方式。（記者劉濱銓翻攝）

2017-04-12 10:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉松柏嶺，今早驚傳有老翁跳崖尋短，警消獲報派出大批人員前往搜救，並在步道旁深谷發現老翁，惟谷深近200公尺，消防人員則以垂降方式抵達谷地，盼能盡快接觸老翁。

警、消表示，上午約8時許獲報，指在松柏嶺茶香步道，接近弓鞋活動中心附近有老翁跳崖，立即調派轄區消防分隊前往協助，而老翁跳崖地點為南投、彰化縣交界，最後被發現的地點則屬彰化轄管，由於該處地形陡峭、不易到達，現場已由前來支援的救助隊以器材垂降，加速搜救進度。

據稱老翁疑因久病厭世才尋短，警方則指目前仍在搜救中，詳細原因仍待搜救結束再進一步調查。

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