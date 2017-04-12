與救護車擦撞 休旅車未禮讓要開罰
2017-04-12 10:33
花蓮縣吉安消防分隊救護車今早執行車禍救護任務與一輛休旅車發生擦撞事故。（記者王錦義翻攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安消防分隊救護車今早執行車禍救護任務，運送20歲男性車禍患者送醫，鳴警笛行經建國、中央路口左轉要往慈濟醫院，在十字路口與橫向的休旅車發生擦撞意外，導致救護車左側車頭撞毀、車內役男擦傷，受傷的溫姓役男先協助載運的患者接駁送醫，所幸患者無大礙，警方將對未禮讓救護車的駕駛開罰。
花蓮縣消防局指出，遭撞的救護車毀損無法行駛，改派自強分隊救護車接駁將患者送往慈濟醫院，接駁的患者幸僅擦傷，意識清楚，而救護車駕駛無礙，但後座協助照料患者的役男因劇烈搖晃撞傷頭，協助患者接駁後再搭乘救護車到院檢查傷勢，呼籲用路人禮讓救災、救護車優先通行。
肇事張姓駕駛則向警方供稱，他沿中央路往南行駛，時速約40公里綠燈要通過建國路口，沒聽到警笛聲卻在路口見救護車要左轉，他煞車不及才撞上。警方指出，依照《道路交通管理處罰條例》若駕駛阻擋救護車、消防車、警備車等，將開罰3600元，並吊銷駕照，一年內不能重新考領。提醒駕駛就算綠燈行經路口仍得減速慢行，造成意外後悔莫及。
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