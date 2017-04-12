拿偷來的手機玩自拍 男女搭檔GG

2017-04-12 10:23

［記者楊政郡／台中報導］簡男有多次竊盜前科，104年出獄後又與張女搭擋，一個引店員注意，一個下手偷超商的愛心零錢箱，或順手偷被害人皮夾，而張女坐計程車順手偷了司機的手機，但她利用偷來手機自拍，照片自動傳送至司機FB網頁動態時報，被害司機發現後報警，通知張女到案，讓她百口莫辯，檢方依竊盜等罪起訴兩人。

起訴書指出，簡男（35歲）在南投地區已有多次竊盜前科，104年4月出獄到台中發展，與張女（33歲）搭擋，105年8月6日在台中市中區雙十路某超商，由簡某假意購物、要求便當微波等引開店員注意，張女則下手偷走愛心零錢箱（內約有1千元）。幾天後又在台灣大道旁蜜豆冰店，張女又偷了店內愛心零錢箱（金額不明）。

同年月19日張女到台中市公園路某郵局，伸手偷了林姓女子皮包，內有現金3800元，還有銀行信用卡，又利用該信用卡去儲值「悠遊卡」500元，拿悠遊卡購買麥香奶茶一瓶。

不過最有趣的是，同年月31日張女在綠川街口搭上吳姓司機計程車，見司機把手機放在排檔桿旁，下車時順手摸走，吳姓司機隔天以其他手機登入自己的FB臉書，竟在動態時報內發現張女多張自拍照片，可見張女是拿吳姓司機的手機玩自拍，照片自動傳送至FB動態時報而露餡。警方約談張女，她完全不知何事，身上還帶著吳某的手機，主動交給警方扣案，並查出上情。