涉過期魚貨改標案 「台灣食神」梁幼祥起訴

2017-04-12 10:21

〔記者謝君臨／台北報導〕祥而盛企業公司負責人陳幼祥，遭檢舉以低價進口過期魚貨。檢調發現，陳還委託有「台灣食神」封號的美食家梁幼祥，以其所實際負責的祥鼎康公司代張貼有效期限，祥而盛再將產品出貨給下游業者，台北地檢署調查後，今依詐欺、偽造文書罪嫌，起訴陳、梁等多人。

檢調調查，祥而盛涉竄改有效期限的產品包括冷凍鮭魚、冰魚，以及「金裝鮑魚」、「黃金網鮑」、「鮑魚」、「智利鮑魚」等罐頭類產品。

檢調查出君悅飯店曾在去年12月，向祥而盛購買鮑魚罐頭，做為年菜試菜用途。君悅表示，試菜的時候，也要求業者附上檢驗合格證明，祥而盛提供不實產品，造成君悅商譽受損，將保留法律追訴權。

檢調去年搜索祥而盛，並約談陳幼祥、祥鼎康創辦人梁幼祥、祥鼎康掛名負責人潘怡君、總監胡涵婕，另以證人身分約談吉品創辦人白佩玉，但梁幼祥未到案。

檢方訊後，依違反食品安全衛生管理法等罪，諭令陳幼祥10萬元交保、胡涵婕限制住居，潘怡君、白佩玉請回。因梁未到案，北檢簽發拘票，但梁主動赴新北市調查處應訊。

梁幼祥當時曾在臉書上發文：「可惡的傻逼媒體…誤植梁幼祥販賣黑心海鮮，…我將提告！」北檢複訊後將他8萬元交保。他強調只是幫朋友打印日期，「時間會給我清白」，不料今遭起訴。