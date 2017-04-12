| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》球后超級威！ 戴資穎星國超級賽直落二開紅盤
 首頁 > 社會

參選農會理事長 前新北議員廖裕德涉賄80萬交保

2017-04-12  09:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕前新北市議員廖裕德、板橋馥華飯店董事長徐陳坤、板橋農會理事郭宏政等人，為參選新北市板橋區農會第18屆理事長、常務監事及理監事，涉嫌向會員代表行賄買票，新北地檢署昨約談3人到案，今凌晨訊後諭令廖80萬元、徐、郭各50萬元交保。

新北地檢署接獲舉報，廖裕德、徐陳坤、郭宏政以每瓶萬元的高價洋酒及每票100萬元現金進行綁樁、買票，並於理、監事選舉投票前，招待多名會員代表宴飲，要求會員代表於理、監事選舉時，依指示投票予廖男陣營所推舉的特定理、監事人選，事後廖、郭、徐也順利當選理事長、常務監事、理事。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華，昨指揮法務部調查局北機站，搜索廖男等人辦公室及住居所共34 處，並約談廖男等36人，全案朝違反農會法偵辦。

廣告
  • 前新北市議員廖裕德參選板橋區農會第18屆理事長涉賄選被約談，凌晨訊後，檢方諭令80萬元交保。（資料照，記者何玉華攝）

    前新北市議員廖裕德參選板橋區農會第18屆理事長涉賄選被約談，凌晨訊後，檢方諭令80萬元交保。（資料照，記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廖裕德 賄選 農會選舉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：參選農會理事長 前新北議員廖裕德涉賄80萬交保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.