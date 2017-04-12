參選農會理事長 前新北議員廖裕德涉賄80萬交保

2017-04-12 09:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕前新北市議員廖裕德、板橋馥華飯店董事長徐陳坤、板橋農會理事郭宏政等人，為參選新北市板橋區農會第18屆理事長、常務監事及理監事，涉嫌向會員代表行賄買票，新北地檢署昨約談3人到案，今凌晨訊後諭令廖80萬元、徐、郭各50萬元交保。

新北地檢署接獲舉報，廖裕德、徐陳坤、郭宏政以每瓶萬元的高價洋酒及每票100萬元現金進行綁樁、買票，並於理、監事選舉投票前，招待多名會員代表宴飲，要求會員代表於理、監事選舉時，依指示投票予廖男陣營所推舉的特定理、監事人選，事後廖、郭、徐也順利當選理事長、常務監事、理事。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華，昨指揮法務部調查局北機站，搜索廖男等人辦公室及住居所共34 處，並約談廖男等36人，全案朝違反農會法偵辦。