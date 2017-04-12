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天雨路滑自撞火燒車 警消忙滅火

2017-04-12  09:38

〔記者 邱俊福／台北報導〕台北市1名23歲關姓男子，今天凌晨駕車行經建國南路高架橋時，疑因天雨路滑、視線不良，自撞分隔島，引發火燒車，警、消人員據報趕抵後，迅速撲滅火舌，將受傷的關男緊急送醫救治，幸無生命危險。

警方說，今天凌晨零時30分許，北市建國高架橋於辛亥路與新生南路上方，突然發生火燒車事件，警消人員據報到達時，發現一部自小客車橫斜於車道上，並起火燃燒，當中逃出車外的關姓駕駛頭額部位受傷，馬上送台大醫院救治。

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  • 北市發生火燒車事件（記者邱俊福翻攝）

    北市發生火燒車事件（記者邱俊福翻攝）

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