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暗夜飛車開槍追殺 1男中彈直奔分駐所求救

2017-04-12  09:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕27歲謝姓男子今天凌晨1時開著賓士搭載陳姓女友人釣蝦，行經鳥松區澄清路、大埤路口時，突遭一輛BMW車輛追逐，車上2人分持長短槍朝謝的賓士車射擊，謝男背部中彈直奔鳥松分駐所求救，免遭毒手。

警方指出，謝男的賓士車前後擋風玻璃、車身至少中了6發以上長短槍，鑑識人員將採證化驗。

陳女向警方表示，他們前往釣蝦場途中，因與BMW發生超車糾紛，才會遭槍擊。

警方調閱監視器，當時有3部車輛行車距離相近，但確定由BMW車上的人開車，他們追逐到鳥松分駐前，看到被害人停下求救，轉往鳳山方向逃逸，案發原因正在釐清。

謝男經營滷味中央廚房，正在高雄長庚開刀急救。

相關影音（警方提供）

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  • 陳姓女友人飛奔進分駐所求救。（記者洪臣宏翻攝）

    陳姓女友人飛奔進分駐所求救。（記者洪臣宏翻攝）

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