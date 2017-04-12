| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》球后超級威！ 戴資穎星國超級賽直落二開紅盤
 首頁 > 社會

台大宅王情殺輕判 朱學恒這樣酸法官...

對於「台大宅王」張彥文由無期徒刑改判21年6個月，「宅神」朱學恒今表示，「合議庭的法官，是沒談過談戀愛，還是開愛情補習班的？」（資料照，記者陳怡靜攝）

2017-04-12  09:49

〔即時新聞／綜合報導〕「台大宅王」張彥文3年多前當街狂砍林姓女友47刀，昨由一審的無期徒刑改判21年半，且竊錄身體隱私判無罪。對此，「宅神」朱學恒今表示，「合議庭的法官，是沒談過戀愛，還是開愛情補習班的？」

朱學恒今在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，事實上這位「人渣」殺人僅判15年，連偷拍前女友裸體也無罪，難道「自覺被辜負，就可以在要求打分手砲被拒絕後憤怒殺人？」他痛批，「合議庭的法官是沒談過戀愛還是開愛情補習班的？」

張彥文103年9月因不滿林姓女友提分手，不僅威脅她打分手炮，還當街狂砍她47刀後吻屍，遭檢察官起訴求處死刑，一審法官認為有教化可能，且願意賠償1263萬元，判他無期徒刑；不料，昨高等法院也認定仍有教化可能、具悔意，已和林女父母和解，且他當時「為情所困」，因「當最後一天男女朋友」遭拒，憤而萌生殺意，暴力殺人再犯風險低，將殺人罪改判15年，加上強制性交、污辱屍體等合併判刑21年6個月、侵入住宅犯行判1年，可易科罰金，至於竊錄身體隱私則改判無罪。

廣告
  • 朱學恒今於臉書撰文，發表他對「台大宅王」殺人案改判的看法。（圖擷取自「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉專）

    朱學恒今於臉書撰文，發表他對「台大宅王」殺人案改判的看法。（圖擷取自「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大宅王 戀愛 朱學恒 殺人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：台大宅王情殺輕判 朱學恒這樣酸法官...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.