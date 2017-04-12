台大宅王情殺輕判 朱學恒這樣酸法官...

對於「台大宅王」張彥文由無期徒刑改判21年6個月，「宅神」朱學恒今表示，「合議庭的法官，是沒談過談戀愛，還是開愛情補習班的？」（資料照，記者陳怡靜攝）

2017-04-12 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕「台大宅王」張彥文3年多前當街狂砍林姓女友47刀，昨由一審的無期徒刑改判21年半，且竊錄身體隱私判無罪。對此，「宅神」朱學恒今表示，「合議庭的法官，是沒談過戀愛，還是開愛情補習班的？」

朱學恒今在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，事實上這位「人渣」殺人僅判15年，連偷拍前女友裸體也無罪，難道「自覺被辜負，就可以在要求打分手砲被拒絕後憤怒殺人？」他痛批，「合議庭的法官是沒談過戀愛還是開愛情補習班的？」

張彥文103年9月因不滿林姓女友提分手，不僅威脅她打分手炮，還當街狂砍她47刀後吻屍，遭檢察官起訴求處死刑，一審法官認為有教化可能，且願意賠償1263萬元，判他無期徒刑；不料，昨高等法院也認定仍有教化可能、具悔意，已和林女父母和解，且他當時「為情所困」，因「當最後一天男女朋友」遭拒，憤而萌生殺意，暴力殺人再犯風險低，將殺人罪改判15年，加上強制性交、污辱屍體等合併判刑21年6個月、侵入住宅犯行判1年，可易科罰金，至於竊錄身體隱私則改判無罪。