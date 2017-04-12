基隆透天民宅冒火光 找到2具焦屍
2017-04-12 08:45
消防隊員佈水線救援。（記者林嘉東翻攝）
〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局今日清晨5時許接獲民眾報案指出，位於八堵路上一棟透天厝冒出火光。消防隊員立即趕抵現場救援，經搶救後，將火勢撲滅。
但鄰居向消防隊員表示，有一對6旬夫婦住在屋內，警消進入搜查，消防人員上午9時許在4樓後方浴室，找到一具焦黑遺體，9時40分在4樓後陽台再找到另一具焦黑遺體，由於民宅平常就是一對6旬夫婦居住，女兒趕到現場後，不禁痛哭。（09：54更新）
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