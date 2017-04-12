白曉燕案20週年 週刊爆陳進興2千萬贓款成謎

白曉燕綁架撕票案至今已發生近20年，但有週刊報導指出，當年兇嫌陳進興得手超過2千萬元贓款卻仍下落不明。（圖片截自網路）

2017-04-12 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕1997年4月14日國內發生白曉燕綁架撕票案，命案至今已發生近20年，但有週刊報導指出，當年主要兇嫌陳進興在逃亡過程中，至少得手超過2千萬元贓款，但在當年警方全力搜索下仍找不到，20年過去這筆贓款始終下落不明。

據《鏡週刊》報導，陳進興當年在逃亡的過程中，綁架台北縣議員蔡明堂跟一名建商就得手1千萬元，再加上其他被洗劫民眾的損失統計，至少得手超過2千萬元贓款。當時擔任刑事局3隊第9組組長的朱宗泰表示，警方到現在還沒找到陳進興的2000萬元贓款，尤其在他伏法後，這筆錢就成為祕密。

當年警方為了找到贓款，把陳進興逃亡中曾待過的地方都翻了一遍，時任蘆洲分局刑事組長的洪俊義表示，當時陳進興曾躲在觀音山公墓，警方出動上百名警力把公墓內的4萬多座納骨塔位都打開查看，最後仍一無所獲。

報導也提到，當年另一位緝捕小組成員鞏基華推測，陳進興曾把贓款的地點告訴妻子張素貞，但刑事局盯監張素貞長達7年，發現她生活困苦，甚至下海賣淫，期間完全沒有異狀，2千萬贓款至今仍然下落不明。