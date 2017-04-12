白曉燕案20週年 週刊爆陳進興2千萬贓款成謎
2017-04-12 08:23
白曉燕綁架撕票案至今已發生近20年，但有週刊報導指出，當年兇嫌陳進興得手超過2千萬元贓款卻仍下落不明。（圖片截自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕1997年4月14日國內發生白曉燕綁架撕票案，命案至今已發生近20年，但有週刊報導指出，當年主要兇嫌陳進興在逃亡過程中，至少得手超過2千萬元贓款，但在當年警方全力搜索下仍找不到，20年過去這筆贓款始終下落不明。
據《鏡週刊》報導，陳進興當年在逃亡的過程中，綁架台北縣議員蔡明堂跟一名建商就得手1千萬元，再加上其他被洗劫民眾的損失統計，至少得手超過2千萬元贓款。當時擔任刑事局3隊第9組組長的朱宗泰表示，警方到現在還沒找到陳進興的2000萬元贓款，尤其在他伏法後，這筆錢就成為祕密。
當年警方為了找到贓款，把陳進興逃亡中曾待過的地方都翻了一遍，時任蘆洲分局刑事組長的洪俊義表示，當時陳進興曾躲在觀音山公墓，警方出動上百名警力把公墓內的4萬多座納骨塔位都打開查看，最後仍一無所獲。
報導也提到，當年另一位緝捕小組成員鞏基華推測，陳進興曾把贓款的地點告訴妻子張素貞，但刑事局盯監張素貞長達7年，發現她生活困苦，甚至下海賣淫，期間完全沒有異狀，2千萬贓款至今仍然下落不明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 白曉燕案20週年 週刊爆陳進興2千萬贓款成謎
- 殺女友越判越輕 台大宅王關11年就可假釋
- 工地塔吊墜落 1工人摔死2傷
- 參選農會理事長 前新北議員廖裕德涉賄80萬交保
- 偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 竹縣償債計畫 4年還9.9億
- 台水斥資3億 提升高屏澎供水普及率
- 證交所增「玉晶光條款」 虧3年後大賺要實審
- 酷玩4萬人散場亂象 民眾怨高鐵如「屍速列車」
- 1039壽桃 賀保生大帝1039歲
- 水手擊落太空人 烤蚱蜢搶鋒頭
- 永豐餘何家被爆內鬨 大股東揚言賣股切割何壽川
- 李安驚傳健康亮紅燈 秘密返台就醫
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 學齡前幼童塗氟 須至醫療院所掛號
- 首階段社宅估超標 達8.8萬戶
- 美度輕奢華 寵愛媽咪
- 中部5縣市明實施萬安演習
- 醉女毆護理師 患恐慌症輕判
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Legislators pass stricter penalties for animal abuse
- 〈Let’s talk〉接受好友情意告白 關係升級心卻尷尬
- 美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
- 自由廣場》何不對中國發佈紅色旅遊警示？
- 自由廣場》一例一休後的台大醫院現場
- 童仲彥小四公開親暱照 邱惠美反擊了...
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 04/12 各報重點新聞一覽
- 〈美味教室〉找個好天氣 野餐去
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 高醫驚傳不明氣體 百人咳嗽眼癢 衝出院外
- 樓高二百米 台中智慧營運中心被嫌不夠高
- 淡海輕軌圍籬 年底前撤除9成
- 美莽漢持槍闖小學 當學童面殺妻
- 藍酸骨科醫掌研考會 柯：目前最好的
- 阿帕契姊夫婿 遭爆挪用公款繳小孩註冊費
- 基隆太平國小 擬建半山電扶梯
- 台中超商騎樓禁菸 民代批表面工夫
- 疑棲地流失 黑腹燕鷗少4千隻
- 《觀察筆記》人口政治學
- 電競產品當紅 微星、技嘉爭鋒
- 不只勞軍捐… 婦聯會有6大財源
- 粗暴拖離拒下機乘客 好萊塢群星怒責聯航丟臉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：白曉燕案20週年 週刊爆陳進興2千萬贓款成謎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分