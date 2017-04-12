花蓮4.0地震 最大震度1級
2017-04-12 00:38
〔中央社〕中央氣象局表示，今天凌晨0時4分發生規模4.0的地震，震央在花蓮縣政府西偏南方16.2公里（位於花蓮縣秀林鄉）。
據氣象局地震報告，這起地震的深度為51公里。各地最大震度：花蓮縣壽豐、秀林、磯崎、西林、太魯閣，以及南投縣合歡山、宜蘭縣南澳皆為1級。
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