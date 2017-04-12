離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬

2017-04-12 00:37

〔記者黃文瑜／台南報導〕被偷了140還沒發現？台南一工廠老板三個月內連續被王姓員工在離職前、後共偷了300多萬，但他到最近清明假期工廠玻璃被王男打破並再偷了187萬之後，才發現遭竊報警，警方破案後一度案情及贓款數目無法吻合，最後王嫌才坦承:「我不是第一次偷了啦」。

37歲王嫌並無前科，在台南一家塑膠工廠工作1年多，今年1月突然離職，但家人生病，龐大醫療費用讓家中經濟狀況陷入困境，曾向老闆借6萬元應急，離職前先偷老闆140萬，歸還6萬給老闆後，其餘的134萬又拿去還債。

但因財務狀況未改善，3日凌晨2點他又到工廠行竊，因清明連假員工沒有上班，因此王男打破窗戶開門進入老闆辦公室到處翻找，偷走台幣187萬及美金6270元。

受害老闆5日到公司上班，發現門窗被破壞，清查發現自己損失300多萬，警方發現嫌犯刻意避開監視器，因此推測是熟人所為，一日內尋線逮補王男，追回182萬贓款及美金6270元。

王男一度向警方偽稱他偷的187萬只花了5萬元買遊戲點數。但這數目與受害人聲稱的300多萬數目差了100多萬，一度讓警方傷透腦筋，最後嫌犯才坦承不只一次犯案，其餘的140萬早就花完了。

受害老闆非常感謝警方幫他追回200多萬，其餘140萬老闆要求王男歸還，最後王男被依竊盜罪移送法辦。