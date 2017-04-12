離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
2017-04-12 00:37
〔記者黃文瑜／台南報導〕被偷了140還沒發現？台南一工廠老板三個月內連續被王姓員工在離職前、後共偷了300多萬，但他到最近清明假期工廠玻璃被王男打破並再偷了187萬之後，才發現遭竊報警，警方破案後一度案情及贓款數目無法吻合，最後王嫌才坦承:「我不是第一次偷了啦」。
37歲王嫌並無前科，在台南一家塑膠工廠工作1年多，今年1月突然離職，但家人生病，龐大醫療費用讓家中經濟狀況陷入困境，曾向老闆借6萬元應急，離職前先偷老闆140萬，歸還6萬給老闆後，其餘的134萬又拿去還債。
但因財務狀況未改善，3日凌晨2點他又到工廠行竊，因清明連假員工沒有上班，因此王男打破窗戶開門進入老闆辦公室到處翻找，偷走台幣187萬及美金6270元。
受害老闆5日到公司上班，發現門窗被破壞，清查發現自己損失300多萬，警方發現嫌犯刻意避開監視器，因此推測是熟人所為，一日內尋線逮補王男，追回182萬贓款及美金6270元。
王男一度向警方偽稱他偷的187萬只花了5萬元買遊戲點數。但這數目與受害人聲稱的300多萬數目差了100多萬，一度讓警方傷透腦筋，最後嫌犯才坦承不只一次犯案，其餘的140萬早就花完了。
受害老闆非常感謝警方幫他追回200多萬，其餘140萬老闆要求王男歸還，最後王男被依竊盜罪移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 害人撞死還扯謊 盧嘉辰妻靈堂前認錯
- 又有保警倒下！ 同任警職兒請大家為父集氣加油
- 併購前華亞工程師被中國挖角 機密文件疑外洩
- 在網拍留言板罵髒話 不算公開不起訴
- 就是要海尼根！法國船員PUB偷一瓶海尼根被法辦
網友回應
熱門新聞
- 台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團
- 台中人口漸增 年中恐超越高雄
- 中國海航蛇吞象 資金來源引質疑
- 傷口撒鹽！ 業界對手惡搞聯航 「機上嚴禁拖行」
- 落漆！彰縣推寺廟低碳認證慢半拍 還在觀摩取經
- 黃貞瑜換跑道辭鎮長 罷免案沒成
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 洋紅風鈴木盛開 大墩國中花徑添浪漫
- 童齒塗氟巡迴服務 嘉縣僅剩三鄉
- 中職Live》兄弟強攻破10分宰獅 連13場開轟破紀錄
- 馬政府強勢對付太陽花 操作脈絡明顯
- 自由廣場》第三審宜否採「許可上訴制」
- 後龍外埔派出所 新廳舍卡關
- 法律爭訟 高通反控蘋果違約索賠
- 美升息？聯準會成員有雜音
- 畢業開始學調酒 她玩1年半摘冠
- 瑞芳站跳電 深澳支線停駛 候車沒人告知
- 出口連6紅 Q2可望續雙位數成長
- 陳菊訪杜拜 DPW集團允回訪高雄
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 提案將卸任正副總統禮遇金 砍至8萬 立委酸連戰 「領得很撐了！」
- 日職》軟銀王牌千賀滉大飆13K 賞火腿6連敗
- 市場派回擊 大同改選熱鬧
- 美國務卿抵俄訪問 料就敘利亞問題交鋒
- Gucci靈感秘密 5月窺視
- 日職》王牌菅野智之前功盡棄 廣島喜收8連勝
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 捕撈鯊魚不違法 嚴禁「割鰭棄身」
- 前瞻計畫被「排擠」？ 柯：沒內線、沒辦法
- S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新
- 查封物拍賣 高山茶供試喝
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- 才新婚就家暴?小愛爆被江宏傑咬傷
- 中職勵志週 英雄不怕出身低
- 新知》高壓氧療法 糖尿病患逃一「截」
- 【書與人】減法，是為了保護 － 楊隸亞談《女子漢》
- 宜蘭建輕軌？ 縣府：鐵路捷運化較可行
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 聯航濺血拖行亞裔醫師 炎亞綸：歧視無所不在
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分