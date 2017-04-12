遭冒牌少將詐財百萬 北京前政委來台出庭
2017-04-12 00:09
〔記者陳慰慈／新北報導〕上兵退伍、無業的53歲男子盛重遠，涉嫌假冒軍情局少將處長，並打著熟識中國國家主席習近平辦公室主任，遊走兩岸行騙詐財千萬元，就連曾任中國北京市政協委員的中國富商韓志軍也上當，新北地檢署今年2月將盛收押禁見，因羈押期將屆滿，檢方以有反覆實施及尚有其他被害人等由，聲請延押，法院今將開延押庭。
檢憲調查，盛重遠以能「協辦加拿大移民」，向韓志軍收取安排韓妻到加拿大國會演講的活動費，誆稱演講完，議長就會以優秀人士名義，推薦韓妻入籍，之後又收北京到加拿大商務艙機票等款項，前後向韓拿258萬元，事後一再推諉，韓才知被騙，去年底來台向憲兵隊檢舉。據了解，韓上月已悄悄飛來台灣出庭作證。
此外，盛還以可助投資中國音樂APP，詐騙驊訊董座鄭期成500萬元，並向殯葬業者謊稱能協助取得軍醫院的太平間經營權，但需450萬元打點，甚至還以能安排與希拉蕊碰面，詐騙小學同學429萬元。
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