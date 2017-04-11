私立高職校慶濺血 轄區警方加強防範
2017-04-11 23:54
［記者陳恩惠／台北報導］私立育達商職上週末舉行校慶活動，蔡姓等5名稻江商職男學生前往參加時，與曾有過節的學生狹路相逢，雙方再度口角又拳腳相向，稻商學生勢單力薄，直到蔡生持刀傷人才脫困，松山警方當日將蔡等人送辦，為防範高職生可能糾眾尋仇，轄區大同警分局早有防備，每天放學時段，都會在鄰近學校的路口站崗並設路檢點，讓學子們無法當街鬥毆。
大同警方表示，有鑑於青少年血氣方剛，容易因口角糾紛就拳腳相向，平時便與轄區內的國中小及高中職各校相關人員有密切聯繫，藉此注意防範，對於曾發生過鬥毆事件的學校，警方平日即在校園周邊加強機動巡邏，下午4時餘的放學時段，警方更是在鄰近校園的周邊路口設置路檢點防患未然。
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