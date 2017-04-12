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火燒山一場救過一場 消防員跑到腳趾破皮潰爛…

清明節前後頻傳火警，消防人員疲於奔命滅火。示意圖。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-04-12  00:30

〔即時新聞／綜合報導〕每逢清明節前後總容易發生火災，近日各地更頻傳火燒山案件，讓打火弟兄疲於奔命，就在10日下午高雄的大坪頂又傳火燒山案件，有消防員因為忙著爬上爬下救災，導致腳趾被磨破皮，甚至傷口潰爛發炎。

《三立新聞》報導，高雄市小港區大坪頂10日下午發生火燒山案件，火勢一路延燒到晚間，有消防員指出，自清明節前夕以來，因天氣乾熱少雨，加上民眾掃墓後，火星四處飄散易引發大範圍的山林火災，有時一場火打下來就得4、5個小時。

消防員指出，在長時間救災下，因必須不斷爬上爬下，導致腳趾被消防鞋磨破皮，造成傷口潰爛發炎，還有人因為救災一場接過一場，不僅延誤用餐，也因水分補充不及而中暑、脫水，感覺身體幾乎快吃不消。為此消防員也再次呼籲，掃墓或整地應留意確保「人離火熄」，別讓星星之火引發漫天火勢。

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