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併購前華亞工程師被中國挖角 機密文件疑外洩

中國紫光集團大舉挖角華亞科技工程師，部分涉及商業間諜案，併購華亞科技的美光科技對離職員工提出違反營業秘密法等告訴。（路透）

2017-04-11  23:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕美光科技大動作併購華亞科技，卻發現有工程師被中國紫光集團挖角，並帶走公司機密文件，涉及商業間諜案，美光科技對離職員工提出違反營業秘密法等告訴。

桃園地檢署企業犯罪專組張書華主任檢察官、檢察官陳貞卉經密集監控蒐證，今年2月指揮法務桃園市調查處，兵分多路執行搜索，查扣張姓等5名高階主管及工程師的行動電話、筆記型電腦、存摺、電磁紀錄等資料，並傳喚張男等人到案，訊後諭知30萬元到80萬元不等金額交保，全數限制出境。

檢方指出，華亞科原為上市公司，主要營業項目均為DRAM半導體晶圓代工服務，去年12月6日由美光集團收購，而中國近年強力發展半導體科技，持續向台灣挖角半導體人才，華亞科被併購前，張男等人在離職時以不正當方式取得華亞科的營業秘密資料，離職前後陸續出境到中國與相關人士接洽，並跳槽到中國紫光旗下子公司公司任職，將華亞科營業秘密攜至中國，藉此獲得台灣薪水3倍以上的報酬，全案持續擴大清查中。

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