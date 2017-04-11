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日籍旅客迷途台北街頭 熱心波麗士指引方向

2017-04-11  23:18

［記者陳恩惠／台北報導］「阿no，警察先生，請問這裡飯店在哪裡？」，年約45歲的日籍男子，手裡拿著一份日文旅遊地圖，站在在台北轉運站前許久，看見大同警分局警備隊員警張益瑋，正在執行交通疏導勤務，鼓起勇氣用簡單英語求助，張員二話不說，不僅帶他找到飯店，也回答他相關旅遊景點，讓日客深切感受台灣警察的熱情。

警備隊表示，警員張益瑋今天下午在北市承德路一段的交九轉運站前執勤，突然有名男子操著帶有日本腔調的英文，向張員求助，希望警察能幫他找飯店，張員接過日男的地圖，搭配手機導航的地圖比對，快速查到日客預訂的飯店位址，恰巧也離台北轉運站百公尺處，張員於是帶著日籍旅客前往北市華陰街。

日客向張員道謝時，聊到他對北市特有的雙層觀光巴士相當有興趣，於是又再詢問觀光巴士要如何搭乘？對於日男的疑問，張員為他搜尋到台北車站M4的購票與上車地點後，熱心地在日男的手機上，輸入地點座標並使用導航語音模式，引導他前往，讓日客覺得好窩心。

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  • 大同分局警備隊警員張益瑋在執勤交通疏導時，熱心幫忙迷途的日籍旅客。（記者陳恩惠翻攝）

    大同分局警備隊警員張益瑋在執勤交通疏導時，熱心幫忙迷途的日籍旅客。（記者陳恩惠翻攝）

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