「基隆媽」聖茭應允 捐錢救贖邊緣人

基隆慶安宮是基隆市民的信仰中心。（記者吳政峰攝）

2017-04-11 23:46

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆監獄日前欲以藝術治療受刑人，開設魚拓班，苦於經費不足，向基隆信仰中心「慶安宮」求助，慶安宮主委童永向主神天上聖母（基隆媽）擲茭，獲得聖茭應允，當場捐出5萬2800元幫忙，令協辦單位「更生保護會基隆分會」主任蔡宜芳感動不已。

為了因應一監所一特色，基隆監獄5年前委託基隆更保會，結合基隆漁港城市印象，開設受刑人的魚拓藝術教化課程，並聘請世界級魚拓大師嚴尚文任教，成效頗佳，學員們多能在從中找到自信與定性。

初期費用由基隆地檢署的緩起訴處分金支付，但近來經費不足，今年已無法因應材料與師資成本，蔡宜芳不願這項課程就此中斷，便請基隆更保會主委陳淵泉尋求外界資助。

童永獲悉，向「基隆媽」擲茭請示，果然獲得聖茭應允，立刻撥款金援為期11週、共5萬2800元的課程經費。

童永說「只要是好事，基隆媽通常都會答應捐錢」，取於社會、用於社會是廟方與信徒的觀念，但他也承認「不可能每次都聖筊」，想要接受捐助的單位，必須心存善念，誠心祈禱，才有機會獲得保佑。

基檢檢察長陳宏達指出，《禮記》大學篇提到定、靜、安、慮、得這5個字，受刑人如能因學習魚拓而定下心，最後獲得至善明德的感悟，方能達到藝術教化的正向成果。

全世界第一個以魚拓進入法國羅浮宮參展的嚴尚文表示，很多人不敢相信他會到監所服務，但對他來說，年逾60歲，更應該趁著還有能力幫助他人，尤其是像受刑人這類缺乏關懷的族群。

嚴尚文在監獄任教5年，教過100多個學員，再犯的不到5位，最近還接到剛出監同學的電話，告知找工作不易，而嚴尚文除了給予鼓勵，並協助找工作。

嚴尚文說，不少受刑人家屬入監參加魚拓成果展時，看到自己的親人竟能創作出具有張力的魚拓，大為驚訝，甚至喜極而泣，意味著一張畫，一項藝術，同時治療了受刑人與家屬受傷的心。