「基隆媽」聖茭應允 捐錢救贖邊緣人
基隆慶安宮是基隆市民的信仰中心。（記者吳政峰攝）
〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆監獄日前欲以藝術治療受刑人，開設魚拓班，苦於經費不足，向基隆信仰中心「慶安宮」求助，慶安宮主委童永向主神天上聖母（基隆媽）擲茭，獲得聖茭應允，當場捐出5萬2800元幫忙，令協辦單位「更生保護會基隆分會」主任蔡宜芳感動不已。
為了因應一監所一特色，基隆監獄5年前委託基隆更保會，結合基隆漁港城市印象，開設受刑人的魚拓藝術教化課程，並聘請世界級魚拓大師嚴尚文任教，成效頗佳，學員們多能在從中找到自信與定性。
初期費用由基隆地檢署的緩起訴處分金支付，但近來經費不足，今年已無法因應材料與師資成本，蔡宜芳不願這項課程就此中斷，便請基隆更保會主委陳淵泉尋求外界資助。
童永獲悉，向「基隆媽」擲茭請示，果然獲得聖茭應允，立刻撥款金援為期11週、共5萬2800元的課程經費。
童永說「只要是好事，基隆媽通常都會答應捐錢」，取於社會、用於社會是廟方與信徒的觀念，但他也承認「不可能每次都聖筊」，想要接受捐助的單位，必須心存善念，誠心祈禱，才有機會獲得保佑。
基檢檢察長陳宏達指出，《禮記》大學篇提到定、靜、安、慮、得這5個字，受刑人如能因學習魚拓而定下心，最後獲得至善明德的感悟，方能達到藝術教化的正向成果。
全世界第一個以魚拓進入法國羅浮宮參展的嚴尚文表示，很多人不敢相信他會到監所服務，但對他來說，年逾60歲，更應該趁著還有能力幫助他人，尤其是像受刑人這類缺乏關懷的族群。
嚴尚文在監獄任教5年，教過100多個學員，再犯的不到5位，最近還接到剛出監同學的電話，告知找工作不易，而嚴尚文除了給予鼓勵，並協助找工作。
嚴尚文說，不少受刑人家屬入監參加魚拓成果展時，看到自己的親人竟能創作出具有張力的魚拓，大為驚訝，甚至喜極而泣，意味著一張畫，一項藝術，同時治療了受刑人與家屬受傷的心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團
- 台中人口漸增 年中恐超越高雄
- 詹仁雄超車娶嫩妹 陳孝萱想婚先過「他」這關
- 建殯儀館惹反彈 埔里明開說明會
- 雄中學聯會選舉政見 有人倡建「納粹雄中帝國」
- 〈廢核救家園〉4歲童罹患甲狀腺癌 福島醫大遮掩真相
- 巴奈自爆未婚生女 凱道抗爭兼錄音
- 前瞻計畫公聽會 藍綠吵成一團
- 水情不佳 龍岡米干節今年不潑水
- 中職Live》兄弟強攻破10分宰獅 連13場開轟破紀錄
- 馬政府強勢對付太陽花 操作脈絡明顯
- 自由廣場》台東縣政府文化處來函
- 選秀吊車尾 洪心騏克服逆境
- 恆春洋蔥品牌 農民催生
- 宜蘭建輕軌？ 縣府：鐵路捷運化較可行
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司三月營收表
- 捕撈鯊魚不違法 嚴禁「割鰭棄身」
- 社論》這樣的幸福
- 宮廟遶境放煙火 被開23張罰單
- 竹市寶山路往園區 將增調撥車道
- 上銀3月營收創新高 啟動兩奈米製程開發
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 地方憂整併壞治安 警局長：派出所不會關
- 民宅設光電板 東縣祭補助
- 神秘堆石 武陵綠隧成奇景
- 中國海航蛇吞象 資金來源引質疑
- 刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠
- 青塘園踏青 雙塔斜張橋好風情
- 和泰車Q1營收年增逾17% 三陽增9.36%
- 甩13公斤操出大肌肌 男星曝這樣吃就對了！
- 公廁二度遭破壞 慈天宮再度「封所」
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 自由談》北京的「政治寒夏」來臨
- 台塑四寶Q1獲利無成長
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 天天「錯飲」精力湯 有醫師喝成皮包骨
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 巴金森病友 突破極限秀歌舞
- 毒草銀膠菊 攻陷彰縣170公頃土地
- 水公司斥資3億元 提升高屏澎自來水普及率
標題：「基隆媽」聖茭應允 捐錢救贖邊緣人
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email