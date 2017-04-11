就是要海尼根！法國船員PUB偷一瓶海尼根被法辦

2017-04-11 23:16

〔記者林嘉東、吳政峰／基隆報導〕就是要海尼根！一名法國籍船員Charles今天凌晨在基隆一家PUB喝酒，偷了一瓶瓶裝海尼根失風，被店家逮獲。警方獲報趕抵，Charles連忙解釋：「我喝茫了！」但仍被警方帶回法辦。

警方調查，29歲法國籍船員Charles，今天凌晨在基隆市仁二路附近一間PUB喝酒。店家1時許發現Charles偷了店內一瓶瓶裝海尼根喝，卻又否認竊盜，商家只好報警，將他扭送法辦。

Charles被控偷了PUB一瓶300多CC的海尼根，被警方帶回後，感到很無奈。警方透漏，受雇某商船的Charles，在船舶靠泊基隆港期間，晚間常流連基隆市PUB。Charles告訴警方：「我喝茫了，不知道自己做了什麼事！」

由於店家報案，Charles被控竊盜為公訴罪，警方只好將他依竊盜罪嫌移送法辦。檢察官複訊後考量Charles被控偷一瓶海尼根，所犯為微罪，已將他請回。

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