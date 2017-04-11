偷吃女同袍被抓包 軍官簽協議書賠妻百萬卻反悔
2017-04-11 22:44
〔記者陳慰慈／新北報導〕尤姓軍官遭孕妻抓包與已婚的吳姓女同袍外遇，尤男與吳女在警局坦承通姦，分別簽下願賠償尤妻100萬、400萬元和解書，事後尤男主張在驚恐、急迫、無經驗情境，簽下協議書，向新北地院聲請撤銷協議書，但法官認為尤男簽立協議書前，已在警局長達逾9小時，認定他經過仔細思考與衡量利害得失，今駁回聲請，仍可上訴。
去年7月7日凌晨，尤妻帶著徵信社至老公的舊居抓姦，眾人衝進房間時，吳女雖身著睡衣，但尤男卻是全身赤裸，2人同床而眠，徵信社隨即進行搜證，帶走衣物及衛生紙團等垃圾，2人當下嚇得不知所措，坦承有發生性行為。
3人在警局談判，尤妻要離婚，尤男卻拒絕，尤妻因此要求丈夫賠償100萬元，每月薪資扣除5000元，其餘都得匯給她，且未來未經同意，不得接近2人的孩子，房產也歸她所有；吳女則須賠償400萬元，兩人在警局與尤妻簽立和解書，換取尤妻不提告。
但吳女無力賠償，主動向老公自首外遇，吳夫得知後氣得提告，尤男發現吳女不賠償後，也拒付賠償金，尤妻因此對老公提告，新北地檢署去年11月已將2人起訴。
法官認為，尤男出庭時供稱，「覺得對不起老婆，所以就簽了…」等語，加上事發當時尤妻打算離婚，是尤男要求不要離婚，才由律師當場擬定協議書，加上無其他證據證明尤男在外力介入之下簽協議書，因此駁回其聲請。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 壽豐客家廊道 打造文化一條街
- 乘客上機卻因超賣被拉下機 台旅遊業指「從未碰過」
- 解決車籠埔水患 光隆營區滯洪池完工
- 南加州校園槍擊 至少2死2傷
- 宮廟遶境放煙火 被開23張罰單
- 剷除北韓核威脅 美拉中背書
- 崇德宮土地公廟漏水 里長募款
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 史特龍加入漫威宇宙 原來是演這個角色
- 中國海航蛇吞象 資金來源引質疑
- NBA》喬治轟27分退七六人 溜馬鎖定季後賽門票
- 中職》獅隊守護神狄馬克穩定 開季至今一分未失
- 張智成回到18歲 想完成這件事
- 韋禮安不正經 分享這圖給女友
- 手機收到女兒裸照 爸爸崩潰驚覺她欠款百萬
- 中職》羅曼回鍋即刻救援 21球斷開危機（影音）
- 許瑋甯畫功了得 「知更鳥」暗藏玄機
- 東山工業區道路坑洞遲未修 民眾險摔車
- 雪隧取締龜速車 第一張罰單將開出
- 川習會後 外交部︰美國已向我簡報
- 醫病》男童蛋蛋扭轉540度 缺血壞死
- 遭投訴半夜開趴擾民？ 蛇姬難過有話要說……
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 高中肄業苦學 陳昭欽拚到人事處長
- 台南參訪 洪秀柱和老榮民握手 榮民：你哪位呀？
- 中職》斥資近5000萬 澄清湖球場有進步但還要加強
- 愛滋唾篩劑正式開賣 屏縣首批配額480組
- （影音）洪榮宏發片前妻突缺席 原因是...
- 伍佰助陣 華為手機知名度從68％升到79％
- 聯航亞裔男遭肉搜 疑為越裔醫師、撲克選手
- 超級月亮不夠看！「粉紅月亮」今晚現身日本
- 北市幼兒園若大漲4成？ 柯P：教育局會做處理
- 北市》每天5人罹腸癌 6成市民未篩檢
- 盼解水荒！ 南台灣明施作人工增雨
- 救水情！ 石門水庫進行人工增雨
- 名模揭露富豪包養價 1年4400萬台幣
- 清晨大雨下不停！ 北北基等9縣市大雨特報
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偷吃女同袍被抓包 軍官簽協議書賠妻百萬卻反悔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分