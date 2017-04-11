偷吃女同袍被抓包 軍官簽協議書賠妻百萬卻反悔

2017-04-11 22:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕尤姓軍官遭孕妻抓包與已婚的吳姓女同袍外遇，尤男與吳女在警局坦承通姦，分別簽下願賠償尤妻100萬、400萬元和解書，事後尤男主張在驚恐、急迫、無經驗情境，簽下協議書，向新北地院聲請撤銷協議書，但法官認為尤男簽立協議書前，已在警局長達逾9小時，認定他經過仔細思考與衡量利害得失，今駁回聲請，仍可上訴。

去年7月7日凌晨，尤妻帶著徵信社至老公的舊居抓姦，眾人衝進房間時，吳女雖身著睡衣，但尤男卻是全身赤裸，2人同床而眠，徵信社隨即進行搜證，帶走衣物及衛生紙團等垃圾，2人當下嚇得不知所措，坦承有發生性行為。

3人在警局談判，尤妻要離婚，尤男卻拒絕，尤妻因此要求丈夫賠償100萬元，每月薪資扣除5000元，其餘都得匯給她，且未來未經同意，不得接近2人的孩子，房產也歸她所有；吳女則須賠償400萬元，兩人在警局與尤妻簽立和解書，換取尤妻不提告。

但吳女無力賠償，主動向老公自首外遇，吳夫得知後氣得提告，尤男發現吳女不賠償後，也拒付賠償金，尤妻因此對老公提告，新北地檢署去年11月已將2人起訴。

法官認為，尤男出庭時供稱，「覺得對不起老婆，所以就簽了…」等語，加上事發當時尤妻打算離婚，是尤男要求不要離婚，才由律師當場擬定協議書，加上無其他證據證明尤男在外力介入之下簽協議書，因此駁回其聲請。