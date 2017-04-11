車子抛錨站路肩被撞 1死1重傷

2男因車子抛錨站路肩，卻被追撞。（記者顏宏駿翻攝）

2017-04-11 22:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台76線今天傍晚，驚傳有「行人」被撞彈飛！警方稍後到現場調查，證實一部車子因故停靠路肩，駕駛、乘客雙雙下車檢查車輛，不料雙雙遭後方疾駛而來的大貨車撞上，1人傷重不治，另一人送醫仍未脫離險境。

警方調查，由楊男（38歲）駕駛的小客車，上面還載著許男，行經台76線西向16.7公里處，車子拋錨故障，停靠路肩，2人均下車檢查。

由李男駕駛的大貨車從後方外側車道疾駛而來，立於路肩的許男和楊男雙雙被衝撞，許男經送衛福部彰化醫院仍告不治，楊男多處肋骨骨折，肺部挫傷出血，血胸，皮下氣腫，目前在加護病房中觀察，並未脫離險境。