| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

車子抛錨站路肩被撞 1死1重傷

2男因車子抛錨站路肩，卻被追撞。（記者顏宏駿翻攝）

2017-04-11  22:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台76線今天傍晚，驚傳有「行人」被撞彈飛！警方稍後到現場調查，證實一部車子因故停靠路肩，駕駛、乘客雙雙下車檢查車輛，不料雙雙遭後方疾駛而來的大貨車撞上，1人傷重不治，另一人送醫仍未脫離險境。

警方調查，由楊男（38歲）駕駛的小客車，上面還載著許男，行經台76線西向16.7公里處，車子拋錨故障，停靠路肩，2人均下車檢查。

由李男駕駛的大貨車從後方外側車道疾駛而來，立於路肩的許男和楊男雙雙被衝撞，許男經送衛福部彰化醫院仍告不治，楊男多處肋骨骨折，肺部挫傷出血，血胸，皮下氣腫，目前在加護病房中觀察，並未脫離險境。

廣告
  • 2男因車子抛錨站路肩，卻被追撞。（記者顏宏駿翻攝）

    2男因車子抛錨站路肩，卻被追撞。（記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拋錨 路肩 車禍 追撞
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：車子抛錨站路肩被撞 1死1重傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.