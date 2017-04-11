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北市福德街晚間6車追撞 疑駕駛癲癇發作

黑車駕駛疑癲癇發作，造成共6車追撞車禍。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-11  22:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕晚間8時許，台北市信義區福德街193巷口前，發生4車連環追撞事故，還波及路邊騎樓內2輛機車，共6車發生事故，所幸現場3位受傷者皆為輕傷，意識均清楚，送往忠孝醫院救治，經酒測現場眾人均無酒駕，轄區交通分隊還在現場釐清事故原因。

據肇事的黑色掀背車35歲吳姓駕駛表示，當時他駕車行經該路口，自己疑似癲癇發作，失控誤踩油門，先撞上前方一輛機車騎士，再追撞前方停等紅燈的灰色房車，灰車再撞上前方另輛紅色轎車，此時黑車失控甩尾，又撞倒騎樓停放的兩輛重機車，現場一片狼藉，景況駭人，所幸僅吳男頭部有撕裂傷及多處挫擦傷，暫無生命危險。

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  • 黑車駕駛疑癲癇發作，造成共6車追撞車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    黑車駕駛疑癲癇發作，造成共6車追撞車禍。（記者姚岳宏翻攝）

  • 黑車駕駛疑癲癇發作，造成共6車追撞車禍，其中還有停放路邊騎樓的兩輛機車。（記者姚岳宏翻攝）

    黑車駕駛疑癲癇發作，造成共6車追撞車禍，其中還有停放路邊騎樓的兩輛機車。（記者姚岳宏翻攝）

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