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又有保警倒下！ 同任警職兒請大家為父集氣加油

2017-04-11  22:06

［記者陳恩惠／台北報導］保一總隊第四大隊傳出一名47歲林姓員警，昨天下午近3時，進行鎮暴操訓練時，因身體不適返回寢室休息，突然暈倒在地，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救，目前仍在加護病房觀察中；林員同樣從事警職的兒子，在林員的個人臉書上，寫了一篇拜託集氣的請求文，林員的邱姓同事也po上林員照片，寫著：「請為我集氣加油！」，吸引近500篇的加油留言。

林的兒子晚間說，「我爸倒下那天，本來就要請假就醫的！」，原來林文忠上個月29日執行年金改革抗議勤務時，遭民眾衝撞被壓倒在地受傷，當時背部劇烈疼痛曾送醫急診過，由於這12天來背痛難受，昨天原本要請假就醫，但因演訓整備之後警政署要驗收，總隊下令全面停休，且「請假人數已達上限」不予准假，沒想到竟然倒下。

警方表示，保一總隊四大隊警員林文忠，昨天下午在總隊的石牌營區參加年度機動警力演訓整備時突然昏迷，當場沒了呼吸及心跳，經緊急送往鄰近的台北榮民總醫院急救，緊急開刀裝設兩支架，雖然能靠葉克膜維持呼吸，至今尚未清醒，目前仍在加護病房觀察中。

林員的兒子今天凌晨，在臉書寫道「各位叔叔阿姨：我是文忠的兒子，我爸爸在今天操練鎮暴操時因身體不適，返回寢室休息，卻在返回寢室休息後暈倒送醫急救，現在在加護病房跟死神搏鬥，在這拜託各位叔叔阿姨幫我爸爸集氣祈禱，希望他能趕快好起來」

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  • 保一總隊警員林文忠的同事，也貼上林文忠的照片，請大家為他集氣、加油！（圖擷自當事人臉書）

    保一總隊警員林文忠的同事，也貼上林文忠的照片，請大家為他集氣、加油！（圖擷自當事人臉書）

  • 保一總隊警員林文忠，上個月底參加年金改革抗議勤務時，遭民眾壓傷，10餘天來背痛不已，原訂昨天請假就診，卻因警政署要驗收鎮暴操的演訓成果而全面停休，沒想到因此倒下。（圖擷自當事人臉書）

    保一總隊警員林文忠，上個月底參加年金改革抗議勤務時，遭民眾壓傷，10餘天來背痛不已，原訂昨天請假就診，卻因警政署要驗收鎮暴操的演訓成果而全面停休，沒想到因此倒下。（圖擷自當事人臉書）

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