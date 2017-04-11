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爸爸外遇還打媽媽 女童：想跟媽媽姓

2017-04-11  22:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園林姓男子與妻子結婚10多年，因工作關係常年在外，2年多前外遇後，1個月才返家1次，甚至帶著當時年僅4歲的幼女會情婦，幼女返家對媽媽說「阿姨買糖給我吃」、「爸爸和阿姨抱抱、親親」等，妻子才發現丈夫出軌，質問丈夫反遭家暴，心寒向法院訴請離婚，爭取女兒監護權並聲請女兒從母姓，社工訪視女童意願後，桃園地院判准女童改姓。

林妻指控，2年多來林男都沒探望過女兒，也沒連絡過，更沒付過扶養費，女兒念小學後都是她接送，同學誤為女兒沒父親，導致女兒學習情緒低落，為了女兒著想，聲請從母姓。

雖然林男表達想彌補女兒的想法，但女童在家庭訪視時對社工說，喜歡媽媽、外婆，她們對我很好，想跟媽媽姓。

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  • 男外遇還家暴，元配訴離、爭取女兒監護權，並聲請女兒改姓，桃園地院法官判准。（記者鄭淑婷攝）

    男外遇還家暴，元配訴離、爭取女兒監護權，並聲請女兒改姓，桃園地院法官判准。（記者鄭淑婷攝）

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