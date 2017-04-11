趴睡芬蘭嬰兒床釀悲劇 業者：床墊材質是關鍵

2017-04-11 21:59

〔記者王冠仁、鄭景議／台北報導〕新北市一名蔡姓新手爸爸，今年2月將滿月大的男嬰獨自放在「芬蘭嬰兒床」內睡覺，隔天卻發現男嬰沒呼吸，送醫不治。檢警調查，認為蔡男沒使用芬蘭嬰兒床的專用床墊，而是用自家毛巾布材質的軟被墊在嬰兒床上，男嬰又趴睡才釀禍。

專門販售嬰兒用品的業者門市店員說，芬蘭嬰兒床在近幾年內由國外流行回台灣，逐漸獲得新手爸媽喜愛；芬蘭嬰兒床說穿了就是紙箱搭配床墊，但最關鍵的在於芬蘭嬰兒床的床墊材質。

一般新手爸媽購買芬蘭嬰兒床時，都會建議使用專用床墊，有較佳的吸水性與透氣度，可以避免嬰兒睡眠時窒息。因為坊間販售的嬰兒床墊材質參差不齊，尤其是品質較差的乳膠或記憶枕，摸起來雖然「軟Q」，但吸水性、透氣性不佳。

此外，業者也不建議在芬蘭嬰兒床專用床墊上再鋪毛巾，因為嬰兒睡覺翻身時有可能拉扯毛巾，進一步摀住口鼻導致窒息。

1938年代的芬蘭是個貧窮的國家，階級勞工養不活孩子，導致新生兒夭折率高，政府為了改變這情況，以發送放滿各式嬰兒用品的紙箱為誘因，鼓勵準媽媽們來醫院領取，準媽媽們來醫院看診後，就能得到紙箱；當時許多家庭窮的連嬰兒床都買不起，領取紙箱除了能拿到嬰兒用品，還能讓小嬰兒睡在紙箱裡面，避免跟爸媽同床的危險，因此準媽媽們十分踴躍前往領取，一舉改善嬰兒的死亡率！這個制度成為芬蘭醫療保險的起源，紙箱也演變成一項專門的產品，也就是「芬蘭嬰兒床」。

幾年前凱特王妃生下第一胎時，芬蘭政府就送了「芬蘭嬰兒床」，使這項產品大為知名，成為現在新手爸媽中炙手可熱的產品，雖然以紙為主要製材，要價依廠商、產地及製造材質而有不同價位。

網路上販賣的芬蘭嬰兒床，除了紙箱本身，還會一同販售專用的透氣軟墊，有的還會註明軟墊是「防窒息」專用。此次的新北新手父，正是因為沒有使用專用軟墊，而用軟被鋪墊，才造成了悲劇。