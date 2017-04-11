不抬便當被開除？ 前工程師槓上聯電
2017-04-11 21:21
李姓工程師在竹科外買廣告控訴老東家。（取材自臉書）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前聯電李姓設備工程師，6年前因不願意幫同事提便當，遭到周姓同事言語霸凌甚至毆打，他憤而提告，公司承諾「會處罰周男」換取他同意簽下和解書撤告，沒想到事後周男升職加薪，每年考績A等的他竟慘遭資遣，他不滿而在連接新竹縣市的經國大橋掛上看板抗議，聯電對此回應，此案件已進入司法程序，將依訴訟結果妥善處理。
59歲的李姓工程師指控，2011年9月周姓同事要他幫忙全部門同事提便當多達4、5次，他認為應該要輪流，於是改吃自助餐，周男要他將省下的1千塊便當錢拿來請同事吃下午茶，事後藉故罵他倚老賣老並揍他一拳，事後二度施暴，造成頭、臉部紅腫、手割傷流血，事後在高層的勸說下撤告。
他忍耐許久，2013年寫信給高層投訴，主管卻讓他考績由A等變成B等。2015年他從聯電退休，轉職到聯穎光電，去年把他考績打成「C」等資遣，他要公司歸還他認股20萬的錢，公司也不願意歸還，股票當時也未上市、無法拋售。
李男聲稱，公司不處罰施暴者，還坐視辦公室發生霸凌事件，他被同事霸凌將近6年，被孤立、冷嘲熱諷，害得他得憂鬱症去看精神科，他擔任設備工程師，多年來妥善率為百分之98，完全沒有理由被資遣。
為此他已向新竹地院控告公司違反勞基法以及當初合約內容，連帶歸還他投資的股本。
聯電表示，本案已進入司法程序，將依訴訟結果妥善處理。同時本案件為個案，公司一向善待員工，勞資關係良好，並無違反法令規定。
新竹科學園區管理局則表示，這項勞資案件曾協調過2次，不過都無法成功調解，因此管理局也建議當事人循訴訟方式解決。
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