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雨大火更大！ 南投又見雜草火警

南投縣信義鄉愛國堤防附近發生雜草火警，煙霧瀰漫，引發社區民眾關注。（記者謝介裕翻攝）

2017-04-11  20:52

〔記者謝介裕／南投報導〕雨大火更大！南投縣信義鄉今日下午1時30分許，愛國堤防附近突然竄出「無名火」，當時天空也不時飄降毛毛雨，但因芒草等易燃的雜草叢生，以致大火未能被天雨澆熄，南投縣消防局信義消防分隊據報後，火速派員前往灌救，直至下午5時30分許，火勢延燒約4小時才完全被撲滅。

南投縣消防局指出，從清明節迄今，南投縣雜草火警已達100多件，此次火警因位於愛國堤防附近，距離住家尚有一段距離，並無人員傷亡意外發生，但起火原因是否與民眾整地有關？仍有待進一步調查，也呼籲民眾小心用火，避免火警意外發生。

相關影音（民眾提供）

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  • 南投縣信義鄉愛國堤防附近發生雜草火警，煙霧瀰漫，引發社區民眾關注。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣信義鄉愛國堤防附近發生雜草火警，煙霧瀰漫，引發社區民眾關注。（記者謝介裕翻攝）

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