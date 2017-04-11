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士林分署小小拍賣會 1包仙貝1500萬拍出

2017-04-11  20:43

［記者黃捷／台北報導］行政執行署「123聯合拍賣日」今天登場，士林分署總計為國庫追回789萬餘元欠稅，在拍賣會開始前，有一場「小小模擬拍賣會」，由小學三年級的小朋友們競標餅乾、糖果，大家反應熱烈，爭相舉牌，一包仙貝最後以1500萬元天價拍出。

士林分署今將台灣知名藝術家黃騰輝的玫瑰畫作降價重拍，由中國知名收藏家張又旭以90萬元得標，新北投一間14.5坪的溫泉小套房，也以693萬元價格拍出，平均一坪約48萬，略低於市價，加上拍賣咖啡機、變賣精品包、翡翠及玉珮等物，國庫總計進帳789萬1800元。

而士林分署為了讓小朋友從小建立賦稅觀念，今早派員前往明湖國小上課，解說執行署的業務內容，以及國民為何要繳稅，並帶32位師生親身走訪士林分署，且在拍賣會開始前，特別舉辦一場模擬拍賣，小朋友們玩的不亦樂乎，一包仙貝更以1500萬天價拍出，不過拍賣官一毛錢也沒收，而是當成禮物送給小朋友們。

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  • 士林分署小小拍賣會，小朋友們爭相競標，玩的不亦樂乎。（記者黃捷翻攝）

    士林分署小小拍賣會，小朋友們爭相競標，玩的不亦樂乎。（記者黃捷翻攝）

  • 最後1包仙貝最後以1500萬元拍出。（記者黃捷翻攝）

    最後1包仙貝最後以1500萬元拍出。（記者黃捷翻攝）

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