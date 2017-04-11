凱旋三號擱淺原因 疑撞海上漂流木

李數奼表示，凱旋三號都有定期安檢，初步判定進水原因應為撞擊海上漂流木，導致船身破洞。（記者林宜樟攝）

2017-04-11 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號客船，日前擱淺在布袋外海約8海浬，所幸346位旅客順利脫困，對此，凱旋客輪公司董事長李數奼再度重申，願意負責到底，旅客如因當天事故要求精神賠償，公司也會誠意面對、解決。

凱旋三號7日下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件，海巡署出動3艘船艦投入救援，同業滿天星客輪也協助載運脫困乘客，所幸船上346名乘客與與10名船員最後平安獲救。

李數奼表示，凱旋三號都有定期安檢，初步研判進水原因應為撞擊海上漂流木，導致船身破洞，目前船隻已在高雄某船廠等待修復。

李數奼也再度向乘客表達歉意，並重申願意負責到底，如有旅客因意外導致行程延誤，造成必須住宿、更換交通工具等，凱旋會全額補償所有損失或增加的旅費支出，此外，若有旅客要求精神賠償，凱旋也會面對，誠意解決。