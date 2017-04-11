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少年警察隊開講座 揭「糖衣毒品」真相

台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-11  21:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑑於近來警方查獲毒品類型五花八門，毒販多以咖啡包、糖果等包裝進行販售，許多青少年易受誘惑嚐試而不小心觸法，台北市少年警察隊為預防少年施用或誤用毒品，這2個月密集開設多場戶外講座，提供少年與家長認識新興毒品類型，及所造成的相關危害，

少年隊警方除持續在校園巡迴宣導及親職講座，另與民間團體合作，分別在大安區敦安公園、松山奉天宮、北投福星宮、松山慈祐宮、萬華艋舺和平青草園及外雙溪鄭成功廟等地，辦理反毒宣導活動，透過設攤方式及遊戲闖關活動，教導少年及家長學習辨識毒品種類及其偽裝包裝方式。

活動現場，民眾對於新興毒品的新奇華麗包裝表示不可思議，有家長立刻提醒身邊孩子，如發現包裝可疑糖果、咖啡包或奶茶粉，甚至有不熟朋友提供不明來源的的飲料，要隨時提高警覺，避免誤觸毒品，從現場民眾索取反毒資訊絡繹不絕，顯見家長對於毒害的重視。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市少年警察隊開講座，揭開糖衣毒品的真相。（記者姚岳宏翻攝）

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相關關鍵字： 毒咖啡包 毒品 毒品危害防制條例
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