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鳳山水庫清明後接連火燒山 民眾質疑不單純

鳳山水庫山區接連火警，民眾質疑不單純。（記者洪臣宏翻攝）

2017-04-11  20:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕清明節已過，鳳山水庫周遭的大寮山區、大坪頂前天先後發生火燒山，火勢一度逼近民宅，警消接力灌救10小時，於昨天凌晨才將火勢完全撲滅，民眾質疑接連火警地點、時間相近，內情不單純，原因正由消防單位釐清。

高市消防局前天下午2時接獲報案，指稱大寮區鳳林一路三二九巷底山區發生火警，大寮消防分隊試圖搶救，但大火迅速燎原，立即動員其他分隊支援，正當還在搶救時，消防人員仰望大坪頂山區也出現火光。

火舌曾伸向民宅，由於兩處附近都有墓園，當地居民每逢掃墓季節，會用先行噴灑滅草劑，構築出一道約10公尺長緩衝地帶，加上消防人員已布置水線嚴陣以待，有驚無險，但山林焚毀約10公頃。

鳳山水庫周遭接連火警，昨天引起議論，兩起火警相距約1公里，且確定屬於不同起火點，火警時間又相近，且清明節已過，民眾不禁質疑縱火可能性。

消防人員指出，由於山林已經被燒得光禿禿，且面積廣大，目前還沒有發現縱火證據，原因待查。

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