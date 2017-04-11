沒付2萬元房租落跑 男捷運站內遭3室友狂毆破頭
2017-04-11 20:03
〔記者曾健銘／新北報導〕機場捷運新莊副都心A4站，今日下午3時許驚傳有民眾在捷運站內鬥毆，警消獲報趕赴現場，發現35歲彭姓男子遭毆傷，頭部有2道撕裂傷，鮮血直流，而毆人的3名惡煞已逃離現場，警消將彭男送醫治療，所幸包紮後無生命危險，警方初步調查，雙方因租屋糾紛起爭執。
新北市消防局表示，今日下午3時許接獲民眾報案，指稱機場捷運新莊副都心站內有名男子滿臉是血，嚇得趕緊報案，警消趕抵現場，發現彭男的頭部遭毆傷，但其意識清楚，仍餘悸猶存地向警消人員說：「我認得他們，他們3個用手指虎痛打我！」警方追查，原來彭男一下車就遭3名惡煞圍毆。
彭男經送醫包紮後出院，事後到派出所協助調查，他向警方供稱，痛毆他的3名友人原本一起住在新北大道7段1處公寓，因承租人有毒品前科，日前找他幫忙，供稱只要用他名字與房東另簽新約，就不用付房租入住，孰料今年2月入住後，竟被要求每個月付1萬元的房租，他因不肯支付，上個月20日悄悄搬離。
彭男說，今日下午3人打電話佯稱要還他平板電腦，雙方約在捷運站碰面，沒想到一見面就遭3人痛毆，警方目前正循線追查3人到案，進一步釐清案情。
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