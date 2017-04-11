妙齡女是詐欺人頭戶 男友得知後竟這麼做...

2017-04-11 19:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕人頭戶涉詐欺被通緝的黃姓女子，與陳姓男友一路南下旅遊，租騎機車高雄闖紅燈被警攔獲，原打算到屏東四重溪泡溫泉「泡湯」了，男友四處湊錢幫她繳罰單1萬5千元，仍被押解回新北市歸案，2人敗興而歸。

黃女（21歲）表示，應徵工作被要求提供證件、帳戶，誤成了詐騙集團的人頭戶，裁定分期繳交罰金，當時只繳了1期，就因失業沒錢繳罰，去年10月遭新北檢方發佈通緝，警方表示，黃女因闖紅燈被查獲，因案通緝的民眾，切勿抱著僥倖心理。

警方今日表示，陳男（22歲）與女友交往已1年多，2人都住在北部，二人規劃一趟4日的南部旅遊，最後再到四重溪泡溫泉，高興地一路玩下來，一到高雄便租騎機車，遊覽觀光景點，卻闖紅燈遭警攔下，意外發現她涉嫌詐欺被遭緝，旅遊也全泡湯了。

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