疑產後憂鬱 母抱女嬰跳下6樓暫無生命危險
2017-04-11 18:46
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者王涵平／台南報導〕佳里區下午傳母親抱兩個月大女嬰從6樓跳下，掉落1樓鐵皮上，兩人皆無意識，送醫急救後暫無生命危險。
警方初步調查，39歲媽媽疑產後憂鬱症發作，今下午2時許，趁丈夫為小孩泡牛奶時，突然抱著小孩開窗跳樓，現場未留遺書，輕生原因仍待進一步釐清。
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