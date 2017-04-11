疑產後憂鬱 母抱女嬰跳下6樓暫無生命危險

2017-04-11 18:46

〔記者王涵平／台南報導〕佳里區下午傳母親抱兩個月大女嬰從6樓跳下，掉落1樓鐵皮上，兩人皆無意識，送醫急救後暫無生命危險。

警方初步調查，39歲媽媽疑產後憂鬱症發作，今下午2時許，趁丈夫為小孩泡牛奶時，突然抱著小孩開窗跳樓，現場未留遺書，輕生原因仍待進一步釐清。

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