忠狗狂吠示警 一家6人6狗火場驚險逃生
2017-04-11 18:31
拯救一家人的米克斯狗小乖。（記者李忠憲翻攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕忠狗護主！大雅區今晨發生住宅火警，江姓一家6口飼養的米克斯狗「小乖」發現屋內發生火警，立刻狂吠，驚動飼主及另5隻小狗，讓全家6人6狗順利逃出。江家說，他們視小乖為家人，將在清理家園後，好好犒賞牠。
台中市消防局昨晨3時許獲報，大雅區民生路三段巷內一棟透天厝發生火警，警消立刻派遣人車前往滅火。消防人員一邊架梯協助在2、3樓陽台待援的民眾及數隻小狗，並拉水線滅火，火勢很快就控制熄滅，無人傷亡。
警方表示，該屋1家6口，70歲江姓男屋主與妻子住在2樓，2兒子與魏姓外甥住3樓，3兒子與黃姓外甥住4樓。一家人因為愛狗，飼養1隻白色米克斯狗「小乖」，另5隻則是4隻臘腸狗及1隻博美犬。
魏姓外甥表示，熟睡中時聽到在1樓大門前的小乖大聲吠叫，接著其他5隻狗也跟著吠，家人原以為是有小偷，打開房門要查看時，就發現濃煙密布，心想應該是發生火警，立刻大叫「火災了」，並將其他狗抱起跑到陽台，順利讓消防人員救下。
魏男說，小乖已飼養10多年，家人都把當牠是自己的孩子般疼愛，外出及去菜市場都會帶著他。這次牠護主有功，將在家園整理好後，幫牠準備大餐好好犒賞。
至於起火原因，他說起火地方室樓梯口往後面廚房地方，雖然有點蚊香，但是在傍晚就點，不可能燒到到凌晨才起火。現場也沒有電器或插座，要等消防局火場鑑定才知道原因。
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