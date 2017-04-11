住家火災只燒2坪神龕 行動不便婦人命危

2017-04-11 18:17

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕新北市三峽中園街一棟大樓5樓失火，因受困老婦人行動不便，疑似神龕起火後無力逃生，導致受困火場，消防人員發現她時，衣物、全身都遭祝融燒及，雖然只燒毀2坪，但老婦人獲救時，已失去生命徵象，命危送醫，目前已到院急救。

新北市消防局第五大隊出動三峽、隆恩等分隊，中隊、大隊都前往救災，消防大隊長林永東說，除起火戶發現命危的72歲婦人，消防員也在6樓引導2名、7樓引導3人到頂樓避難，目前火勢都已撲滅，沒有立即危險。

相關影音（翻攝畫面）