台中工地材料掉落砸中3人 1人無生命跡象

2017-04-11 18:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中市南屯區豐偉路一處建築工地，今天下午5點左右，3名工人搭乘工地載送天車想到頂樓（9樓）時，天車突然失速墜落，台中市消防局獲報，立刻出動南屯、中港及國光分隊，共13輛各式救災車輛，以及41人前往搶救，其中1名年約30歲男子已無生命跡象，由消防人員緊急送往中山醫院大慶院區急救。

另有2名工人卡在6、7樓間，經搶救剛剛已先後救出2人，其中1名年約37歲男子意識清楚、左手骨折；另一名31歲男子也是意識清楚，但出現頸椎痛、胸悶等症狀，已經送醫治療。