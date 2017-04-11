泰源技訓所鐵工太出名 做床給其他監所收容人睡

泰源技訓所鐵工很出名，其他監所下單訂製鐵床架。（泰源技訓所提供）

2017-04-11 18:16

［記者王秀亭／台東報導］矯正署推動收容人1人1床，在國內監所中，有優良鐵工技術的泰源技術所，不只做足所內2040個床位，還「外銷」其他監所，所長林志雄表示，除鐵床舖，還有燜雞桶、烤肉架等熱銷產品。

「兄弟做床給兄弟睡。」泰源技訓所鐵工科工廠生產的燜雞桶、烤肉架、環保金爐、腳踏車花架等都廣受歡迎，也有客製化鐵工成品，而今年的客製化成品最為特別，就是其他監所的鐵床舖。

林志雄說，今年將為八德外役監獄打造2人上下鐵床舖90床，宜蘭監獄則是6人上下鐵床舖38床，另外，台南第二監獄收容人作業工廠訂了208座工作台鐵架。

鐵工科指導老師林宗智表示，鐵工科的技術傳承採師徒制，56名成員中有1/3已是師傅級，因產品受歡迎，基金用來採購更先進的設備，例如目前先進的氬焊技術，也已引進技訓所內，部分師傅級的收容人早可獨當一面。

泰源技訓所鐵工科是師徒傳承制，技術很先進。（記者王秀亭攝）

收容人做的燜雞桶很有名。（記者王秀亭攝）