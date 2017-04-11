三峽區一大樓火警 消防救出意識模糊老婦

2017-04-11 17:48

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區中原街一棟大樓驚傳火警，消防單位滅火，進入屋內搜索，發現一名老婦人全身衣物遭燒光，意識模糊，目前剛將老婦人抬下樓，準備送醫救治，因起火時傳出數聲爆炸聲響，消防單位仍待進一步釐清火災原因。

新北市消防局今天下午5點19分獲報，三峽區中園街81號5樓失火，起火戶竄出火舌，鄰居表示疑似有1老太太受困在內行動不便，派遣7分隊、中、大隊前往搶救中。