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台中工地材料掉落砸中3人 1人無生命跡象
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三峽區一大樓火警 消防救出意識模糊老婦

2017-04-11  17:48

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區中原街一棟大樓驚傳火警，消防單位滅火，進入屋內搜索，發現一名老婦人全身衣物遭燒光，意識模糊，目前剛將老婦人抬下樓，準備送醫救治，因起火時傳出數聲爆炸聲響，消防單位仍待進一步釐清火災原因。

新北市消防局今天下午5點19分獲報，三峽區中園街81號5樓失火，起火戶竄出火舌，鄰居表示疑似有1老太太受困在內行動不便，派遣7分隊、中、大隊前往搶救中。

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  • 新北市三峽區民宅驚傳火警，消防單位剛救出一名失去呼吸心跳的老婦人。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽區民宅驚傳火警，消防單位剛救出一名失去呼吸心跳的老婦人。（記者吳仁捷翻攝）

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