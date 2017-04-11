王令麟聲請定暫時假處分 被告要求不公開審理遭駁

2017-04-11 17:58

〔記者溫于德／台北報導〕王令麟有意自外資凱雷手中買回東森電視股權，但凱雷早在去年10月已由旗下的偉齊等3家公司以111億餘元，賣給中部有線電視台數科；王認為買賣雙方交易未在6個月內完成之下，凱雷若要再度賣出股份，依約必須重新向他詢價，因他具有優先權，且他也主張，已用高於台數科價格出價以購買凱雷在東森的全部股份。

王令麟為保全權力不致因凱雷違約造成損害，遂向台北地院聲請定暫時假處分。全案稍早開庭，偉齊等3家公司認為，開庭過程合約中應保密事項可能外流，當庭要求不公開審理，但法官當庭駁回。