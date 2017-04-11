3坪小套房暗藏地下兵工廠 警起出改造槍枝3把

2017-04-11 17:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕3坪小套房就是地下兵工廠！雲林縣警察局經3個月追蹤，在毒販居住的小套房中查獲改造槍枝3把、子彈13顆、一級毒品海洛因26.7g、二級毒品安非他命30.25g，主嫌蔡男及其女友被依違反槍砲刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局刑警大隊偵三隊接獲線報，指嫌犯蔡男以販毒為業，本身也有改造槍械的能力，利用上網購槍枝零組件，進行槍械改造，由於技術良好，改造槍頗有殺傷力，每把可賣3至5萬元。

警方組成專案小組，經3個多月的跟監、埋伏、蒐證，發現蔡嫌為逃避警方查緝，藏身於斗六市明山路一處3坪大的套房，與女友同居，還把套房當地下兵工廠，進行槍械改造工作，昨天警方見時機成熟，持搜索票前往查緝時，剛好碰上蔡男外出販毒返家，順利查緝到案，警方並在住處內查獲改造手槍3枝、改造槍枝工具及毒品一批。

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