機捷A4站驚傳圍毆 男子遭3惡煞持手指虎痛扁

機場捷運A4站，今日下午3時許驚傳圍毆事件。（翻攝GOOGLE地圖）

2017-04-11 17:10

〔記者曾健銘／新北報導〕機場捷運A4站，今日下午3時許驚傳圍毆事件，目擊民眾報案指稱捷運站大廳內，有名男子遭3名惡煞持手指虎圍毆，當場頭破血流，直到有人大喊求救，3人才連忙逃逸，警消趕到現場，發現遭毆的34歲男子頭部有2道撕裂傷，所幸意識清楚，送醫包紮後無生命危險。

男子向警方表示，當時與朋友約好在捷運站內拿手機，孰料突然遭到對方3人圍毆，男子也坦承與動手傷人的惡煞熟識，且有欠對方一些錢，詳細事發過程，新莊分局已介入調查偵辦。