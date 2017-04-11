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土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
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貨櫃車疑車速過快翻覆橋下 駕駛當場死亡

2017-04-11  17:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛貨櫃車今天下午近4時許，沿北二高下台62線大埔匝道時，失控衝破護欄，從2層樓、約20公尺高度，翻落橋下，駕駛慘遭輾壓，當場死亡。

警方調查，事故地點為一處彎道，駕駛疑因車速過快，整輛貨櫃車衝出護欄，翻落橋下。

駕駛整個受困在翻覆180度的駕駛座內，由於駕駛扭曲變形，消防隊員將他救出時已無生命跡象。

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  • 貨櫃車翻覆台62線大埔匝道，整輛車倒栽蔥，駕駛當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

    貨櫃車翻覆台62線大埔匝道，整輛車倒栽蔥，駕駛當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

  • 貨櫃車翻覆台62線大埔匝道，整輛車倒栽蔥，駕駛當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

    貨櫃車翻覆台62線大埔匝道，整輛車倒栽蔥，駕駛當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

  • 貨櫃車翻覆台62線大埔匝道，整輛車倒栽蔥，駕駛當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

    貨櫃車翻覆台62線大埔匝道，整輛車倒栽蔥，駕駛當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

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