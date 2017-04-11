貨櫃車疑車速過快翻覆橋下 駕駛當場死亡

2017-04-11 17:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛貨櫃車今天下午近4時許，沿北二高下台62線大埔匝道時，失控衝破護欄，從2層樓、約20公尺高度，翻落橋下，駕駛慘遭輾壓，當場死亡。

警方調查，事故地點為一處彎道，駕駛疑因車速過快，整輛貨櫃車衝出護欄，翻落橋下。

駕駛整個受困在翻覆180度的駕駛座內，由於駕駛扭曲變形，消防隊員將他救出時已無生命跡象。