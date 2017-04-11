毒蟲夜遊出車禍 警到場見滿身白粉

2017-04-11 16:55

〔記者謝介裕／南投報導〕樂極生悲！南投縣台16線集集路段，今日發生1起自撞車禍，警方據報火速趕抵現場，發現駕駛陳姓男子神情恍惚，鼻頭、胸前有白色粉末，當場也在車內起出重達835公克的愷他命及K盤等吸食工具，訊後，依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局集集分局表示，陳嫌偵訊時供稱，今日凌晨2時許，獨自駕駛自小客車停靠在名間鄉彰南路旁吸食毒品後，因精神變得相當好，絲毫沒有睡意，遂駕車沿台16線往集集方向夜遊，怎料，不慎撞擊路邊護欄，導致車輛嚴重毀損，還好人只有手腳輕微擦傷，並無大礙，但散落在身上及車內的白色粉末，無疑也成其涉嫌吸毒的事證，遭警方當場逮捕究辦。

儘管陳嫌再三聲稱，其所攜帶之毒品，在台中市夜店購買做為個人吸食使用，但警方不採信其說詞，懷疑其持有大量毒品預備販賣，目前正擴大偵辦中。

集集分局長廖志明說，毒品是治安的毒瘤，一旦染上毒品，可說是害人害己，除重申打擊毒品的決心以外，也呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，應向警察機關檢舉，以利查緝，共為治安維護盡分心力。

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