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毒蟲瞎稱坐火車到東港 警冷回：你穿越嗎？

2017-04-11  16:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前瞻基礎建設才剛核定東港觀光鐵道，將從潮州拉鐵道入東港，舊線復駛的方案則順應地方民意取消，但細部設計還沒開始，就有毒蟲嗑藥嗨茫，鬼扯自己搭火車到東港，超瞎說法是讓盤查的警方冷回「東港鐵道還沒興建，你『穿越』來的嗎？」。

東港分局東濱派出所所長郭瑾樺、警員蔡順益2人，日前巡邏行經東港鎮新生3路段時，見1名男子心虛、眼神不斷閃避，警方直覺有異，下車盤查發現該男子有多項毒品前科。

「坐火車來的！」警方原只是隨口詢問他如何來東港，該男子竟回答是坐火車來的，此言一出立刻讓警員啞然失笑，馬上吐槽「東港鎮內沒有火車站」，並順勢反問該男子為何要撒謊，也在該男子身上發現1把機車鑰匙，男子見謊言被戳破，只能坦承騎機車前來，警方並在機車置物箱內查獲毒品吸食器及提撥器。

警方調查，56歲的梁姓嫌犯設籍高雄市，有多項毒品前科，他除將自製玻璃球吸食器2個及毒品提撥器1支藏匿在菸盒內，也都有安非他命陽性反應，另採集梁男尿液，初篩也呈現毒品甲基安非他命陽性反應，經偵詢後梁嫌坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

警方指出，東港觀光鐵道沸沸揚揚，但只有已拆除的舊線和還沒興建的新線，實務上常見毒蟲都會鬼扯，但這麼瞎的毒蟲想唬警員「坐火車」到沒火車的地方，還是首次看到，直譏「是『穿越』來的吧」。

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  • 梁姓嫌犯將自製玻璃球吸食器及毒品提撥器藏在菸盒內，企圖魚目混珠。（記者陳彥廷翻攝）

    梁姓嫌犯將自製玻璃球吸食器及毒品提撥器藏在菸盒內，企圖魚目混珠。（記者陳彥廷翻攝）

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